Vedat Şahin cinayetinin davasında mütalaa

Kaynak: İHA

Vedat Şahin cinayetinin davasında mütalaa7 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istendiİSTANBUL - Suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı 7 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.Nişantaşı'nda suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin 11 sağının yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 4 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar Türker Aydoğdu ve Ahmet Tekin'in beraatini talep etti.Savcı mütalaasında tutuklu sanıklar Nesim Denizci, Yaşar Sarar, Mert Genç, Hurşit Aydın, Özkan Korkut, Hasan Erdem ve İlhan Kurt hakkında 'kan gutme saikiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve aynı suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 13 yıldan 20'şer yıla kadar hapis, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan da 1 yıl 3 aydan 4 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istedi.Mütalaada firari sanıklar Yakup Kerem Saral ve Ender Doğan'ın dosyalarının ayrılması talep edildi. Sanık avukatları mütalaaya cevap için süre istedi.Mahkeme heyeti haklarında müebbet hapis cezası talep edilen 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma avukatların mütalaaya karşı beyanda bulunması için ertelendi.