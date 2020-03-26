Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vefa Destek Ekibinden yaşlılara 24 Saat Hizmet

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye bünyesinde yaşlılara hizmet etmek için vefa destek ekibi kurdu.

26.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:58
Vefa Destek Ekibinden yaşlılara 24 Saat Hizmet
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye bünyesinde yaşlılara hizmet etmek için vefa destek ekibi kurdu.

Vefa Destek Koordinasyon Merkezi'nden sevk ve idare edilen 60 kişilik ekip, ilçe genelindeki yaşlıların maaş, alışveriş, ilaç gibi taleplerini yerine getiriyor. Koordinasyon merkezine görev yapan 20 kişi talepleri alıyor. Mahalle mahalle görev bölümü yapılan ekipler vatandaşların isteklerini evine teslim ediyor. Üç günde 120 kişiye hizmet veren vefa destek ekibi 24 saat, üç vardiyalı çalışıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanlara hizmet veren Vefa Destek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Birimi gezen Başkan Çiftçi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vefa destek ekibinden hizmet alan vatandaşları arayan ve vatandaşlardan gelen telefonlara cevap veren Başkan Çiftçi, hal ve hatırlarını sorduğu vatandaşlarla telefonda bir süre görüştü. Vatandaşlar, memnuniyetlerini ifade ettiği Çiftçi'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Vatandaşlarla telefonda sohbet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova'nın çınarları ve hafızaları olan sizlerin her daim yanınızda ve hizmetinizdeyiz. Büyüklerimiz, değerlerimizi ve kültürümüzü yarınlara taşıyan, geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan en değerli köprülerimizdir. Büyüklerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Sizler bizim en kıymetli hazinelerimizsiniz, tecrübe ve deneyimlerinize daha çok ihtiyacımız var. Biz sizlerin her daim yanınızdayız ve hizmetinizdeyiz. İnşallah süreci birlikte ve en kısa sürede atlatacağız. Sizlerden istirhamım eviniz de kalmanız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Vefa Destek Ekibinden yaşlılara 24 Saat Hizmet - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

TÜİK verileri paylaştı! İşte evlilik sayısının en düşük olduğu ilimiz Haberler
TÜİK verileri paylaştı! İşte evlilik sayısının en düşük olduğu ilimiz
Bakan Soylu ’Ters bir şey söyleyeceğim belki’ deyip iki bölgeyi uyardı Haberler
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi Haberler
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:46: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BEKLETİLEN YABANCI YOLCULAR OTOBÜSLERLE KARABÜK'E GÖNDERİLDİ - Haber 12:46: İslahiye'de, evden çıkamayanlara gıda ve temizlik malzemesi yardımı - Haber 12:46: 65 yaş üstü Alman çiftin alışverişini Alanya Belediyesi yaptı - Haber 12:46: Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası başvuruları bu yıl "online" yapılacak - Haber 12:46: Beypazarı'nda öğrencilerin "dezenfektan" mesaisi - Haber 12:43: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi - Haber 12:16: Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı - Haber 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber