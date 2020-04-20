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Vefa Destek Grubu'nu çağırıp, kampanyaya 10 bin lira bağışladı

Vefa Destek Grubu'nu çağırıp, kampanyaya 10 bin lira bağışladıTUNCELİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan emekli 70 yaşındaki Hasan Ömür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira bağışladı.

20.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:40
Vefa Destek Grubu'nu çağırıp, kampanyaya 10 bin lira bağışladı
TUNCELİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan emekli 70 yaşındaki Hasan Ömür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na her kesimden destek devam ediyor. Tunceli 'de yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan emekli Hasan Ömür, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni arayarak kampanyaya 10 bin TL bağışta bulunacağını söyledi. Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri Ömür'ün evine giderek bağış için gerekli işlemleri yaptı. Ömür, üyelere yaptığı açıklamada, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz devletimizin yanındayız. Allah yardımcınız olsun" dedi.
Öte yandan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Munzur dağlarında yetişen organik 'gulik' otundan yaptıkları yemeğini 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlara dağıttı. Vefa Destek Grubu’nu çağırıp, kampanyaya 10 bin lira bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli, Güncel
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