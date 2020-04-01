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"Vefa ekibi" Doğu'da yüzleri güldürüyor

Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra ihtiyacı bulunanların gereksinimleri "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

01.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:52
Kars , Ardahan , Iğdır , Ağrı ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra ihtiyacı bulunanların gereksinimleri "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle evlerinden çıkmaması istenen vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından gideriliyor.
Ekipler, 112, 155 ve 156 hattına gelen çağrıları değerlendirdikten sonra vatandaşların ihtiyaçlarını ve resmi kurumlardaki işlemlerini karşılamak için çalışıyor.
Kars'ta 314 kişilik Vefa ekibi, bugüne kadar ulaşan 1517 talepten 1514'ünü karşıladı.
Kars Valisi Türker Öksüz, yaptığı açıklamada, Vefa ekibinin, ikametlerinden ayrılma kısıtlaması olan yaşlıları yalnız bırakmayıp, ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini belirterek, "Valiliğimize ulaşan 1517 talepten 1514'ü karşılandı ve karşılanmaya devam ediliyor." ifadesini kullandı.
Ardahan
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da Ardahan'da bugüne kadar "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun 1891 kişinin yardımına koştuğunu bildirdi.
"Vefa Sosyal Destek Grubu"nun ikametlerinden ayrılma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmayacağını ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Valiliğimize ulaşan taleplerin tamamı karşılandı. Bu talepler sağlık ihtiyacından tutun, gıda ve temizliğe kadar. Vatandaşımızı, ama özellikle de yaşlılarımızın ve hastalarımızın kendilerini asla yalnız hissetmelerini istemeyiz. Bu nedenle sağlık hizmetinden, arıcılığın bakımına kadar her türlü talepler yerine getiriliyor."
Iğdır
Iğdır'da bugüne kadar Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen 1530 talepten 1159'u yerine getirildi.
Iğdır Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada, kendilerine müracaat etmeyen ve durumu iyi olmayan vatandaşları da ziyaret edip, ihtiyaçlarını takip ettiklerini aktararak, "Psikososyal ve manevi destek de veriyoruz. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Tunceli
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun bugüne kadar 1112 ailenin yardımına koştuğunu belirtti.
Vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısını yineleyen Vali Sonel, şunları kaydetti:
"Biz devletimizin tüm kurumlarıyla tedbirler alamaya devam ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinde kalarak sosyal mesafeyi koruyarak ve hijyen kurallarına uyarak bu sürece katkı sağlamalarıdır."
Ağrı
Ağrı'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri de bugüne kadar 2 bin 525 ailenin ihtiyacını karşıladı.
Ağrı Valiliği koordinesinde çalışmalarını sürdüren "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle evlerinden çıkmaması istenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Ekipler, 112, 155 ve 156 hattına gelen çağrıları değerlendiren ekipler, bugüne kadar 2 bin 525 ailenin yardımına koştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››'Vefa ekibi' Doğu'da yüzleri güldürüyor - Haberler

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