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Vefa ekibi, ineği hastalanan vatandaşın yardımına koştu

Ardahan'da ineği hastalanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan kişinin yardımına "Vefa Sosyal Destek Grubu" yetişti.

27.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:45
Vefa ekibi, ineği hastalanan vatandaşın yardımına koştu
Ardahan 'da ineği hastalanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan kişinin yardımına "Vefa Sosyal Destek Grubu" yetişti.
İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden dışarı çıkmayan çok sayıda yaşlı 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.
Bağdeşen köyünde yaşayan 66 yaşındaki Ferhat Ağdaş da ineği rahatsızlanınca 156'yı arayarak yardım istedi.
Jandarmaya gelen çağrı üzerine harekete geçen Vefa ekibi, yanlarına aldıkları veteriner hekim ile köye giderek ineğin tedavisini gerçekleştirdi.
Ferhat Ağdaş, "Hayvanım rahatsızlanınca çağrı merkezini aramak zorunda kaldım. Sağ olsunlar hayvanımın tedavisini yaptılar. Allah hepsinden razı olsun." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Vefa ekibi, ineği hastalanan vatandaşın yardımına koştu - Haberler

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