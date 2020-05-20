Vefa ekibi, Silopi'de 90 bin maske dağıttı

Vefa ekibi, Silopi'de 90 bin maske dağıttıŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince 90 bin maske dağıtıldı.

20.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:11
Vefa ekibi, Silopi'de 90 bin maske dağıttı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince 90 bin maske dağıtıldı.
Yenişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Halk Eğitim Merkezi ve Silopi Gençlik Merkezi'nde gönüllülerin çalışmalarıyla maske üretimi sürüyor. İlçede üretilen maskeler, koronavirüsle mücadelede yer alan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince dağıtımı gerçekleştirildi. Ekipler, ilçede görev yapan kamu personellerinin de aralarında bulunduğu 90 bin kişiye maske ulaştırdı. Vefa ekibi, Silopi’de 90 bin maske dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Silopi, Güncel, Haber

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