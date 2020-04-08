Vefa ekibi sokağa çıkamayan yaşlıların bağlarını budadı

Diyarbakır 'ın Ergani ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, sokağa çıkma yasağı nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşların bağlarını budadı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile Türkiye'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmaları yasaklandı. Sokağa çıkma yasağının ardından bağlarını budayamayan vatandaşların yardımına Ergani Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri yetişti. Ergani kaymakamlığı Vefa Sosyal Grubu ekibi, yeni tip korona virüs tedbirleri sebebiyle sokağa çıkması kısıtlanan ancak bağ budama zamanı gelmesi nedeniyle bağını budayamayan yaşlı çiftçilerin bağını budayarak hazır hale getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA