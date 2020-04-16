Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

'Vefa' ekibinden yaşlı teyzeye kömür desteği

'Vefa' ekibinden yaşlı teyzeye kömür desteği Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki vatandaşın kömür talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.

16.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:41
'Vefa' ekibinden yaşlı teyzeye kömür desteği
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki vatandaşın kömür talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.
Erciş ilçesinin Salihiye Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Rukiye Laçinkaya isimli vatandaş, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak destek istedi. Korona virüs salgınından dolayı dışarı çıkamadığını ifade eden Laçinkaya, maddi durumunun da yetersiz olduğunu belirtti. Kömürü olmadığını kaydeden Laçinkaya, bu nedenle evinin soğuk olduğunu Erciş Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu, Erciş Sevim Kürüm Anadolu Lisesi tarafından verilen 5 torba kömürü Laçinkaya'ya teslim etti.
Laçinkaya, desteklerinden dolayı Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti. ’Vefa’ ekibinden yaşlı teyzeye kömür desteği

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Erciş, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Arabistan’ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü Haberler
Arabistan'ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB’nin açıklamasıyla belli oldu Haberler
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB'nin açıklamasıyla belli oldu
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Yerel ››'Vefa' ekibinden yaşlı teyzeye kömür desteği - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

21:23: İki ailenin 2 gündür süren kavgasına polisten sosyal mesafe cezası - Haberler 21:21: Plazma tedavisinde sevindiren gelişme - Haberler 21:19: Sorumsuz vatandaşlar yasak dinlemiyor - Haberler 21:17: Baba ve oğlu unutulmaya yüz tutan 'demircilik' mesleğini devam ettirmeye çalışıyor - Haberler 21:16: Pompalı tüfekle iş yerini kurşunladılar, o anlar kameraya yansıdı - Haberler 21:01: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi - Haberler 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi 17:12: Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü