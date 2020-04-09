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Vefa ekibini bu kez Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak için aradılar

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü iki kişi, her türlü ihtiyaçlarını karşılamada yardımlarına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu, bu kez de Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak için aradı.

09.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:00
Vefa ekibini bu kez Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak için aradılar
Erzincan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü iki kişi, her türlü ihtiyaçlarını karşılamada yardımlarına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu, bu kez de Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak için aradı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, Demirkent Fatih Mahallesi'de oturan 65 yaşındaki Ahmet Saba ve 76 yaşındaki teyzesi Yeter Ateş de destek olmak istedi.
Sokağa çıkmaları kısıtlandığı için bağışlarını ilgili yerlere götüremeyen Saba ve Ateş, günlük ihtiyaçlarını karşılamada kendilerine destek olan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak bu isteklerini iletti.
Saba'nın 500 lira, Ateş'in ise çeyrek altınla yaptığı bağışı alıp bankaya yatıran ekipler, bu işlemin ardından bağış makbuzlarını bu kişilere teslim etti.
Saba, ekibe teşekkür ederek "Allah devletimizden razı olsun. Bizim de elimizde ufak tefek birikimiz vardı, onunla katkıda bulundum. Faydamız dokunursa, ne mutlu bize." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Fatih Mahallesi, Erzincan, Kültür Sanat
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