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'Vefa' ekipleri 5 bin 792 vatandaşın talebini karşıladı

Uşak'ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları olan vatandaşların son 24 saatte 465 talebini yerine getirirken bugüne kadar toplamda 5 bin 792 vatandaşın talebini karşıladı.

03.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:23
'Vefa' ekipleri 5 bin 792 vatandaşın talebini karşıladı
Uşak 'ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları olan vatandaşların son 24 saatte 465 talebini yerine getirirken bugüne kadar toplamda 5 bin 792 vatandaşın talebini karşıladı.

Uşak'ta oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" sokağı çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını 24 saat aralıksız karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak Valiliğince yapılan açıklamada il genelinde son 24 saatte 465 talep yerine getirilirken bugüne kadar toplamda 5 bin 792 vatandaşın talepleri ekiplerce karşılandı.

Öte yandan Vali Funda Kocabıyık yaptığı açıklamada, "Toplumun sağlığı için tüm hemşehrilerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Lütfen evde kalalım, virüsün yayılmasına engel olalım" diye konuştu. - UŞAK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Uşak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››'Vefa' ekipleri 5 bin 792 vatandaşın talebini karşıladı - Haberler

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