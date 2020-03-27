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Vefa grubu çalışıyor, 1200 yaşlıya hizmet verildi

DÜZCE(İHA) – ? İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin mağdur olmaması için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu Düzce'de çalışmalarını sürdürüyor.

27.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:34
Vefa grubu çalışıyor, 1200 yaşlıya hizmet verildi
DÜZCE(İHA) – ? İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin mağdur olmaması için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu Düzce 'de çalışmalarını sürdürüyor. Grup üyeleri 5 günde yaklaşık 1200 kişiye hizmet sundu.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararın yürürlüğe girmesinin ardından ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için feda sosyal destek grubu Düzce'de çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık başta olmak üzere vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın koordinesinde gerekli tüm tedbirler alındı. ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayarak ihtiyaçları bildirmeye başladı. Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı toplam 13 ekip 5 günde yaklaşık 1200 kişiye hizmet sundu. Ekipler vatandaşlara hızlı etkin ve verimli hizmet edebilmek adına 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına aralıksız ve özverili bir şekilde devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce, Güncel

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