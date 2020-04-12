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Vefa grubu Seyitgazili vatandaşların hizmetinde

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

12.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:00
Vefa grubu Seyitgazili vatandaşların hizmetinde
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir 'in Seyitgazi ilçesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı talimatları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının aldığı son tedbirler kapsamında 10 Nisan 2020 saat 24.00'dan itibaren getirilen 30 büyükşehirde iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Seyitgazi'de evlerinden çıkamayan vatandaşlara da hizmet etmeye başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu; İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşlar herhangi bir ihtiyaç esnasında 24 saat boyunca; 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerini veya Seyitgazi Kaymakamlığının Vefa Sosyal Destek Hattını arayarak yardım talebinde bulunabilecekler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Eskişehir, Seyitgazi, Güncel
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