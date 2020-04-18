Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Vefa Grubu üyeleri Hüseyin amcanın zeytin ağaçlarını budadı

Bilecik'te görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, maaşını evine götürdükleri 76 yaşındaki Hüseyin Sarı'nın zeytin ağaçlarını budama talebini de yerine getirdi.

18.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:00
Vefa Grubu üyeleri Hüseyin amcanın zeytin ağaçlarını budadı
Bilecik 'te görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, maaşını evine götürdükleri 76 yaşındaki Hüseyin Sarı'nın zeytin ağaçlarını budama talebini de yerine getirdi.
Osmaneli ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde yaşayan Sarı, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, nisan ayı maaşının çekilmesini talep etti.
Maaşını bankadan çekerek evine kadar götüren görevli Sadettin Kaplan, Hüseyin Sarı'nın isteği üzerine bahçesinde bulunan zeytin ağaçlarını da budayarak, ağaçların bakımını yaptı.
Sarı, yaptığı açıklamada, maaşını getiren ve ağaçlarını budayan görevlilere teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"Yaşadığımız virüs salgını nedeniyle devlet bizden sokağa çıkmamamızı istedi. Yaşımızdan dolayı dışarı çıkamıyoruz, bu sıkıntılı günlerde Osmaneli Kaymakamlığı bizi yalnız bırakmadı. Maaşımı evime kadar getirdiler, ekipteki imam efendiden bahçemde bulunan ağaçları budamasını istedim. Sağ olsun o da hemen budamış. Çok sevindim, memnun oldum, Allah ondan razı olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Hüseyin Sarı, Osmaneli, Bilecik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronadan ölüm oranında İstanbul’u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Gülben Ergen’den Ebru Şallı’ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü’nü görevden aldı Haberler
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Haberler ›› Güncel ››Vefa Grubu üyeleri Hüseyin amcanın zeytin ağaçlarını budadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:48: MSB'den terhislerin ertelenmesi sonrası askerlik yemini videosu - Haber 20:46: Kayseri'de, plazma tedavisi 3 hastada olumlu sonuç verdi - Haber 20:46: Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini aştı - Haber 20:45: Malatya'da 159 kişiye 500 bin TL 'sokağa çıkma' cezası - Haber 20:44: Uygulama noktalarındaki sağlık çalışanları ve polislere sıcak çorba ikramı - Haber 20:10: İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber 19:25: Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi - Haber 18:53: Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı - Haber 18:52: Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı - Magazin