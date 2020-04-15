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Vefa grubunun karda mahsur kalan aracını köylüler kurtardı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların maaşını götürürken yolda aracı kara saplanarak mahsur kalan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin imdadına köylüler yetişti.

15.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:57

Ağrı 'nın Tutak ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların maaşını götürürken yolda aracı kara saplanarak mahsur kalan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin imdadına köylüler yetişti.

Tutak Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyor.

Tutak ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Soğukpınar ve Atabindi köylerinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarının evlerinde ödenmesi talebinde bulunulmasının ardından Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi yola çıktı.

Rakımı yüksek olan köylere gitmeye çalışan ekibin aracı, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Aralarında jandarmanın da bulunduğu ekip, aracı mahsur kaldığı yerden çıkaramayınca köye giderek vatandaşlardan yardım istedi.

Ekibin yardımına koşan vatandaşlar, aracı battığı yerden çıkardı.

Kendilerine yardım eden vatandaşlara teşekkür eden ekip, ihbar alınan köye giderek 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini giderdi.

Vefa grubunun karda mahsur kalan aracını köylüler kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Tutak, Ağrı, Güncel
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