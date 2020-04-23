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Vefa grupları evinden çıkamayan çocuklarla halka Türk bayrağı dağıttı

Bolu'da, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından çocuklarla vatandaşlara bayrak dağıtıldı.

23.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:20
Vefa grupları evinden çıkamayan çocuklarla halka Türk bayrağı dağıttı
Bolu'da, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından çocuklarla vatandaşlara bayrak dağıtıldı.
"Vefa Sosyal Hizmet Grupları çocukların hizmetinde" sloganı ile hareket eden Bolu Valiliği bünyesinde kurulan Vefa grupları tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir çalışma yapıldı.
Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde hareket eden 12 vefa grubu, Türk bayrakları ile süsledikleri araçları ile gittikleri evlerde yaşayan 200 çocuk ile koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkması kısıtlanan 100 Türk bayrağını ailelere dağıttı.
Kendilerine getirilen bayraklar karşısında mutluluklarını gizleyemeyen çocuklar, Vefa ekiplerine teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, tüm çocukların bayramını kutlayarak, "Bu etkinliği çocuklarımızın yanında olduğumuzu göstermek için düzenledik. Koronavirüs sebebiyle sokağa çıkamayan çocuklarımız, evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, ay-yıldızlı bayraklarımızla yaşasın istedik. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte mutluluklara ortak olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Bolu, Güncel , Haber
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