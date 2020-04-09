Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vefa hattı taleplerini Vali Köşger aldı

Vefa hattı taleplerini Vali Köşger aldı Vali Köşger, Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'ni ziyaret etti Aydın Valiliği Efeler Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'ni ziyaret eden Vali Yavuz Selim Köşger, çağrı merkezini telefon ile arayan bir vatandaşın yardım talebini cevapladı.

09.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:55
Vefa hattı taleplerini Vali Köşger aldı
Vali Köşger, Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'ni ziyaret etti
AYDIN - Aydın Valiliği Efeler Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'ni ziyaret eden Vali Yavuz Selim Köşger, çağrı merkezini telefon ile arayan bir vatandaşın yardım talebini cevapladı.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı Efeler Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'ni ziyaret ederek, 88'i gönüllü 300'ü kamu olmak üzere toplam 388 personelin ve 68 aracın hizmet verdiği merkezdeki yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Köşger, merkez içerisinde bulunan çağrı merkezini telefonla arayıp yardım talebinde bulunan bir vatandaşla da telefonda görüştü. Telefonda görüştüğü vatandaşın bilgilerini alan Vali Köşger, yardım talebinin yerine getirileceğini kaydetti.
Aydın genelinde 17 ilçeden günlük 4 bin-4 bin 500 vatandaşın çağrısına cevap verildiğini belirten Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Gelen bu çağrıların yüzde 95'i gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın belli bir kısmının sokağa çıkması yasaklanınca, onların günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tesis edilmiş bir proje bu. Oldukça donanımlı bir ekibimiz var. 40 tane imamızın görev yaptığı, motorize bir ekibimiz de var. Vatandaşlarımızın genel itibariyle bankacılıkla ilgili, ticaret, marketle ilgili talepleri anında yerine getiriliyor. Önümüzdeki dönemde gene 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ulaştırılacak olan maske ve kolonya var. Bilahare de gene 2.faz dediğimiz vatandaşlarımıza biner liralık bir yardım daha söz konusu. Bu merkezin de desteği ile emniyetimizin, jandarmamızın ve PTT'nin desteği ile bunların da dağıtılması gerçekleştirilecek" diye konuştu.
Ayrıca Efeler Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'ne 21 Mart 2020 ile 08 Nisan 2020 tarihleri arasında vatandaşlardan gelen 62 bin 389 talepten, 57 bin 385'inin yerine getirildiği öğrenildi. Vefa hattı taleplerini Vali Köşger aldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Efeler, Aydın, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› genel ››Vefa hattı taleplerini Vali Köşger aldı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

17:14: Çatı katında kafatası bulundu - Haberler 17:11: MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Ya olduğunuz gibi görünün, ya göründüğünüz gibi olun" - Haberler 17:10: IMF Başkanı Georgieva 'Türkiye dahil tüm üyelerle yapıcı diyaloğu sürdüreceğiz' dedi, TL değer... - Haberler 17:07: Evinde tamir yaparken birinci kattan düştü - Haberler 17:07: İstanbul'da polis kaçak maske üretenlere göz açtırmıyor - Haberler 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti 15:03: Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı - Haberler 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı