VEFA HATTINDA BAYRAK İSTEDİ, 10 BİN LİRA BAĞIŞLADI

ZEYTİNBURNU'nda yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Göksu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 bin lira bağışladı.

16.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:34
ZEYTİNBURNU'nda yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Göksu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 bin lira bağışladı. Evden çıkamayan Göksu'ya Zeytinburnu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek ekibi yardım etti. Ekip, bağış parasını bankaya yatırarak dekontla birlikte maske, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağını Göksu'nun evine aynı gün götürdü.
76 yaşındaki Mehmet Göksu, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vermek istedi. Ancak yaşı ve kısa bir süre önce akciğer ameliyatı geçirmiş olması nedeniyle evden çıkamadığı için Zeytinburnu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek ekibini arayarak yardım istedi.
DEKONTLA BİRLİKTE HEDİYE GÖTÜRDÜLER
Vefa Sosyal Destek ekibi Göksu'nun evine polis eşliğinde giderek bağışlamak istediği 10 bin lirayı aldı. Ekip parayı bankaya yatırarak dekontları aldı. Ayrıca Göksu'ya verilmek üzere bir kutu maske, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağını hediye olarak hazırladı. Vefa Sosyal Destek ekibi öğlen saatlerinde tekrar Göksu'nun kapısını çaldı. Dekontları ve hediyeleri teslim etti. Mehmet Göksu, Kuran'ı Kerim'i üç kez öperek anlına götürdü, Türk Bayrağını görünce de göz yaşlarını tutamadı.
"BİZ 3-5 KURUŞ YAPABİLDİĞİMİZİ YAPTIK"
76 yaşındaki Mehmet Göksu, gözleri dolu dolu, 'Cumhurbaşkanımızın söylediği 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katılmaya çocuklarımla beraber karar verdik. Ben 'katılacağım' dedim çocuklarıma, 'tamam baba' dediler. Zeytinburnu Kaymakamlığı'nı aradım, arkadaşlar geldi, Allah razı olsun ilgilendiler. 76 yaşındayım, dışarı çıkamıyorum, ameliyatta oldum akciğerden. Onun için müracaat ettim, yoksa sizi buraya kadar yormazdım, kendim götürebilirdim. Hayırlı yerlere gider, biz 3-5 kuruş yapabildiğimizi yaptık" diye konuştu. VEFA HATTINDA BAYRAK İSTEDİ, 10 BİN LİRA BAĞIŞLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Mehmet Göksu, Zeytinburnu, Göksu, Güncel, Haber

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