Vefa İstasyonundan Bu Kez Hidayet Sayın Geçti

Tiyatro oyunu alanında usta kalem Hidayet Sayın'a 89 yaşında vefa gecesi düzenlendi. Deneme ve öykülerinin yanı sıra 102 oyunu bulunan Sayın, "Yazmadan yaşayamam. Bu can bedende durdukça tiyatro oyunu yazmaya devam edeceğim" dedi. Sayın'ı bu özel gecede dostları da yalnız bırakmadı. Konak Belediyesi'nin beş yıldır sanata, sanatçıya ve kente emek verenlere yaşarken vefa gösteren etkinliği 'Vefa İstasyonu Emek Edebiyat Buluşmaları'nın bu ay ki konuğu; deneme ve öyküleri de olan, daha çok oyun yazarı olarak bilinen Dr. Hidayet Sayın oldu. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; dostları ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.Etkinliği her zaman olduğu gibi edebiyatın bir başka önemli ismi Yunus Bekir Yurdakul yönetti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESOGÜ ) Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Halil Buttanrı ve eşi Prof. Dr. Müzeyyen Buttanrı'nın konuşmacı olarak katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Sahne Sanatları eski öğretim görevlisi Prof. Dr. Hülya Nutku üstlendi.Çocuk doktorluğunun yanı sıra yıllarını oyun yazarak geçiren, bugün 89 yaşında olan Dr. Hidayet Sayın'ın; deneme, çocuk ve yetişkin öykü kitaplarının yanı sıra 102 tiyatro eseri bulunuyor. Hidayet Sayın'la ilgili hazırlanan kısa bir filmin ardından geçilen panelde Prof. Dr. Müzeyyen Buttanrı yazarın eserlerini konuları üzerinden inceledi. Buttanrı, edebiyat dünyasına oyun yazarlığı ile giren Hidayet Sayın'ın tiyatroya olan ilgisinin öğrencilik yıllarında başladığını, ilk oyunu 'Topuzlu'nun 1963 yılında büyük bir başarı yakalayarak Ankara Bursa ve İzmir Devlet Tiyatroları ile İstanbul Şehir Tiyatrosu 'nda peş peşe oynandığını söyledi.Son olarak panelin moderatörü Prof. Dr. Hülya Nutku da, Hidayet Sayın'ı tanıdığı; en zarif, en sakin, en sade ve efendi insanlardan biri olduğunu söyledi. Hidayet Sayın'ı ve oyunlarını anlayabilmek için öncelikle denemelerinin okunması gerektiğini belirten Nutku, adalet üzerinde çok fazla duran Sayın'ın 'Adalet'in ayrı bir tematik başlık altında incelenmesi gerektiğini de dile getirdi.Etkinliğin ikinci bölümünde yazar Aydın Şimşek Hidayet Sayın'ın denemeleri üzerine konuştu; ayrıca oyuncu Alper Erkoca da Sayın'ın Taç, Suç ve Güç oyunundan pasajlar seslendirdi.Aydın'ın küçük bir köyünden çıkan, çocuk doktoru ve yazar olarak adını duyuran Hidayet Sayın, gecede duygusal anlar da yaşadı. Çocuk doktoru olduğu için çocuk öyküleri de kaleme aldığını dile getiren Sayın, tiyatronun her yaştan seyircisi olduğu için tiyatro dilinin hem gençler hem de ileri yaştaki seyircinin anlayabileceği şekilde yazılması gerektiğini söyledi. Sayın, "Ömrüm olduğu sürece yazmaya devam edeceğim. Yazmazsam yaşayamam, soluk alamam. Bu can bedende durdukça tiyatro oyunu yazmaya devam edeceğim" dedi. - İZMİR