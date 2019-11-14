Haberler » Güncel » Vefa Konağı'nda sağlık semineri - Haber

Vefa Konağı'nda sağlık semineri

Malatya'da emeklilere, yönelik "Hipertansiyon" konulu seminer programı düzenlendi.

14.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:50Vefa Konağı'nda sağlık semineri
'da emeklilere, yönelik "Hipertansiyon" konulu seminer programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Konağı'nda ileri yaştaki vatandaşlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Özellikle emekli vatandaşların uğrak yeri olan Vefa Konağı'nda zaman zaman seminer programları düzenleniyor. "Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma" üst başlığıyla çeşitli konularda bilgilendirme amaçlı olarak gerçekleştirilen seminerler kapsamında son olarak sağlık alanında bir program yapıldı. "Hipertansiyon" konulu semineri, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Neşe Karakaş sundu.

Seminerde, önleyici sağlıklı yaşam alışkanlıkları, erken teşhis ve tedavi, sağlık gereksinimlerinin karşılanması konuları anlatıldı. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:18 EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI (1)
18:18 Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı (1)
18:18 Sakarya geri dönüşüm fabrikasında yangın 3
18:18 Iğdır zabıta ile seyyar satıcıların araba kavgası
18:18 İbb meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı
18:02 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı
16:51 Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor
16:55 Eski İngiliz istihbarat subayının ölümünde intihar ihtimali güçleniyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:19:52