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"Vefa Koordinasyon Grubu" ihtiyaçları karşılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlardan Çankaya ilçesinde ikamet edenlerin ihtiyaçları, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek...

23.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:58
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlardan Çankaya ilçesinde ikamet edenlerin ihtiyaçları, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
112, 155 ve 156 numaralı hatlara gelen çağrıları değerlendiren grup üyeleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyor.
65 yaş ve üstündekilerin seyahat etmeleri için gerekli izin belgeleri de Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubunca düzenleniyor.
Vatandaşın talepleri daha çok sağlık, gıda ve seyahat belgesi
Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara , çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, dün gece itibarıyla bütün hazırlıkları yaptıklarını, ilgili kurum ve sivil toplum örgütlerinden gerekli desteği alarak Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.
"Elimizden geldiği kadarıyla bu vatandaşlarımıza devletimiz ve ülkemiz adına hizmet etmeye gayret ediyoruz." diyen Buhara, söz konusu faaliyetlerin Ankara genelindeki bütün ilçelerde yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Buhara, vatandaşların daha çok sağlık, gıda ve ilaç desteği ile seyahat belgeleri taleplerini karşıladıklarını ifade etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu için belge düzenlendi
İçişleri Bakanlığının ek genelgesi ile 65 yaş üstü olan ve kronik rahatsızlığı nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması bulunanlardan bir kısmına istisnalar getirildiğini hatırlatan Buhara, şunları kaydetti:
"Doktorlarımız, eczacılarımız, belediye başkanlarımız, farklı kamu görevlerinde idarecilik yapan vatandaşlarımızın bu kapsamın dışında kalabilecekleri değerlendirildi. Bu yetki de illerde valilere, ilçelerde kaymakamlıklara tevdi edildi. Bu kapsamda bizlere de bazı başvurular oldu. Tanıdık isim olarak da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu için bir belge düzenledik. Kendisine bu yaş bareminin üzerinde olmasına rağmen yaptığı çok önemli kamu görevi sebebiyle bu belgeyi düzenledik."
Çankaya ilçesinde 65 yaş üstü yaklaşık 126 bin kişinin yaşadığını, kronik rahatsızlığı bulunanların da eklenmesiyle bu sayının 200 binlere yaklaştığını vurgulayan Buhara, 16 bin civarında da evde tek başına yaşayan vatandaş bulunduğunu dile getirdi.
Buhara, "Gıda desteği noktasında hali vakti yerinde, maddi durumu yeterli olan vatandaşların kendi imkanlarını değerlendirerek fakruzaruret içerisinde olan, muhtaçlık sınırının altında olan vatandaşlara ise vakfın imkanları kapsamında gereken desteği sağlıyoruz." dedi.
Astım hastası vatandaşın ihtiyacı ekiplerce karşılandı
Bu arada Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubuna telefon ile ulaşan bir vatandaşın gıda talebi, görevli personel tarafından not alındı.
Ekipler tarafından hazırlanan koli, kronik astım hastası olduğu öğrenilen vatandaşın Çankaya'daki evine götürüldü.
İçerisinde makarna, salça, yağ, yumurta, bulgur, çay, pirinç, peynir, zeytin ve meyve olduğu öğrenilen koliyi alan vatandaş, ekiplere teşekkür etti.
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’Vefa Koordinasyon Grubu’ ihtiyaçları karşılıyor

Kaynak: AA

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"Vefa Koordinasyon Grubu" ihtiyaçları karşılıyor
Etiketler : Çankaya, Buhara, Güncel

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