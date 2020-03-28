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Vefa Koordinasyon Grubundan ihtiyaç sahiplerine yardıma devam

Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 65 yaş üstü ve evde kısıtlama getirilen vatandaşlarımıza STK'larımızın yapmış olduğu yardımlarla hazırlanan gıda kolilerini evlerine teslim ettiler.

28.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:51
Vefa Koordinasyon Grubundan ihtiyaç sahiplerine yardıma devam

Valiliğimizce alınan kara gereği; temel ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci "Vefa Koordinasyon Grubu" tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir. Temel ihtiyaçların karşılanması noktasında yapılacak tüm yardımlar Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaştırılarak görevli Hizmet Grupları tarafından dağıtımı yapılacaktır. İl ve İlçe Belediyelerimiz, STK vb tüm Kurum ve Kuruluşların yapacakları yardımlar doğrudan taraflarınca yapılmayarak, Vefa Sosyal Destek Grubu kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

Alınan bu kararlar doğrultusunda, 65 yaş üstü ve evde kısıtlama getirilen ihtiyaç sahiplerine Kurum, kuruluş, belediye, STK ve vatandaşlarımızın yaptıkları tüm ayni ve nakdi yardımları "Vefa Koordinasyon Grubu" tarafından değerlendirilerek en kısa sürede yardım kolileri olarak evlerine teslimini gerçekleştiriyoruz.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Vefa Koordinasyon Grubundan ihtiyaç sahiplerine yardıma devam - Haberler

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