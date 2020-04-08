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"Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza hizmet etmeye devam ediyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri personelinin sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam edeceklerini duyurdu.

08.04.2020 08:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:15
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri personelinin sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam edeceklerini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bizim cami için görevlerimiz olduğu gibi cami dışı görevlilerimiz de var. Görevlilerimiz, sadece camilerin görevlileri değil; mahallenin ilçenin, şehrin görevlileri. Şu anda personelimiz sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza hizmet etmeye devam ediyor" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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