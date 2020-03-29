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Vefa Koordinasyon Merkezi hizmetlerine aralıksız devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi doğrultusunda Kırklareli il genelindeki sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları, Vefa Koordinasyon Merkezinde görevli bin 400 personelle evlerine kadar götürülüyor.

29.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:48
Vefa Koordinasyon Merkezi hizmetlerine aralıksız devam ediyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi doğrultusunda Kırklareli il genelindeki sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları, Vefa Koordinasyon Merkezinde görevli bin 400 personelle evlerine kadar götürülüyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu durumda olan ve tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ilimiz genelinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden istek ve talepleri karşılanmaya devam ediyor. İlimiz merkezi ve tüm ilçelerimizde Vefa Koordinasyon Merkezi ekipleri ve tüm mahalle köy muhtarları ile tespitleri yapılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan sokağa çıkmaları kısıtlanmış/yasaklanmış vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını 7/24 esasına göre bin 400 personelimizle yerine getiriyoruz" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kırklareli, Güncel

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