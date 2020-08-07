Vefa Küçük: ’Tüm öğrencilere Fenerbahçe Üniversitesini tavsiye ediyorum’

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, ikinci eğitim-öğretim yılına başlayacak Fenerbahçe Üniversitesinde yüzde 90'a varan doluluk oranı beklediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Üniversitesine ziyarette bulunan Vefa Küçük, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü olarak genel kurulun verdiği yetkiyle yönetim kurulumuz, 24 Kasım 2016'da Fenerbahçe Üniversitesinin kuruluşunu yerine getirdi. Daha sonrasında kiralık bina aradık ve burayı bulduk. Yeni gelen yönetim, üniversitenin bir sene ötelenmesine karar verdi ve sonrasında Medicana ile iş birliği yapıldı. Fenerbahçe Üniversitesi, geçen sene ilk öğrencilerini kaydetti. Bu sene ikinci yılımız, 1200 kontenjanımız olacak. Doluluk oranı olarak yüzde 90'lara varmayı bekliyoruz. Tüm öğrencilere Fenerbahçe Üniversitesini tavsiye ediyorum. Emsallerinin çok üstünde bir şansa sahip bu üniversite. Öğrencilerimizin bu üniversiteyi tercih etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Arat ise "Fenerbahçe Üniversitesi, Türk eğitimine yeni bir heyecan ve rekabet getirdi. Fenerbahçe camiası daima Türk sporuna hizmet anlayışıyla öncülük etmiştir. Önceki yıl ilk defa öğrencileriyle buluşan Fenerbahçe Üniversitesi, 400 öğrenciyle eğitimine başlamıştır. 17 lisans düzeyindeki programla, 60'ı kadın 107 öğretim elemanıyla öğrencilerimize eğitim fırsatı sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca üniversitemizde 2021 yılıyla birlikte lisansüstü programlarla eğitim ve araştırma faaliyetlerini artırmayı hedefliyoruz. Türkçe ve İngilizce eğitim var, dil eğitimine çok önem vermekteyiz." şeklinde görüş belirtti.