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Vefa projesi 2015 yılından bu yana Kepsut'ta var

Korono virüs sebebi ile 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilmesi ile yeni vefa sosyal ekiplerinin kurulması ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması projesi Kepsut belediyesince 2015 yılından bu yana uygulanıyor.

24.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:56
Vefa projesi 2015 yılından bu yana Kepsut'ta var
Korono virüs sebebi ile 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilmesi ile yeni vefa sosyal ekiplerinin kurulması ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması projesi Kepsut belediyesince 2015 yılından bu yana uygulanıyor.

Kepsut ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşların başta sağlık olmak üzere her konuda ihtiyaçları gideriliyor. Kepsut belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ekiplerce bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan yaşlılar Vefa Evinde misafir ediliyor. Burada sağlık ve tüm ihtiyaçları giderilirken, evde bakım hizmeti ile de vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Anne ve babasının eksiklerini gideren ve bir ihtiyaçları var mı diye arayan Başkan İsmail Cankul'a sosyal medya üzerinden teşekkür edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, "Her şeyden önce "Bizim Onlara Vefa Borcumuz" var. Kepsut Belediyesi olarak 2015 yılından buyana Vefa Evi projemiz ile yaşlı, kimsesiz ve bakıma ihtiyacı olan bütün hemşehrilerimizin Sağlık ve bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını bu göreve gönül veren ekibimiz ile birlikte yapıyoruz. Çünkü onlar bizim baş tacımız, biz onların duaları ile işlerimizin kolaylaştığına inanıyoruz. Rabbim yaşlılarımızı başımızdan eksik etmesin" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Kepsut Belediyesi, İsmail Cankul, Kepsut, Yaşam

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