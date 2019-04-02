Vefa Salman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Yalova belediye başkan adayı Vefa Salman oldu. CHP adayı Vefa Salman, Yalova belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Yalova belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Yalova belediye başkan adayı Vefa Salman ile ilgili seçim sonuçları ve Yalova belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Yalova belediye başkan adayı Vefa Salman oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Yalova belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Yalova aday yarışı ve Yalova seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Yalova Seçim Bilgileri

Yalova belediyesi için toplam sandık sayısının 245 olduğu belirlendi.

Yalova belediyesi için açılan sandık sayısının ise 245 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Yalova belediyesi için katılım oranının ise % 78,41 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Yalova toplam seçmen sayısının ise 82.964 olduğu belirlendi.

Yalova belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 65.048 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Yalova belediye başkan adayı olarak gösterilen Vefa Salman, Yalova yarışında % 45,91 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Vefa Salman toplamda 28.796 adet oy sayısına ulaştı.

Vefa Salman Kimdir?

Vefa Salman 1965 yılında Yalova'da doğdu. Bursa Erkek Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra,1987 yılında Uludağ Universitesi Veteriner Fakültesini bitirerek iş hayatına atıldı.

20 yıl Yalova'da ticari yaşamının içinde yer alan Vefa Salman,1988 yılında Yalova'da yayınlanan tek günlük gazete olan Haberci Gazetesi'nde yazı hayatına başladı. Yalova'da yayınlanan ikinci günlük gazete olan Yalova Gazetesi'nin kurucularından olup, gazetenin imtiyaz sahipliği ve başyazarlığını 7 yıl sürdürdü. Yalovamiz.com isimli yerel internet sitesinin kurucularından ve sitenin köşe yazarlarındandır. Birçok makale, haber ve yazısı yerel ve ulusal çeşitli gazetede, dergi ve internet haber sitelerinde yayımlanmıştır. İlk şiir kitabı 'Özgünce' 2007 yılında basıldı. Halen İstanbul Veteriner Odası Yalova Temsilciliği ve Yalova Universitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Uyeliği görevini sürdürmektedir.

Vefa Salman, üç dönem Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi murahhas üyeliği, bir dönem Yalova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliği ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruculuğunu, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

CHP Yalova belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.