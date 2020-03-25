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"Vefa Sosyal Destek Ekibi" gibi çalışan lokantacı, yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor

Ankara'da lokanta işleten Onur Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ücretsiz çorba servisi yapıyor.

25.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:12
Ankara 'da lokanta işleten Onur Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ücretsiz çorba servisi yapıyor.
Pursaklar ilçesinde lokantacılık yapan Özdemir, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" gibi çalışarak, hazırladıkları çorbayı ihtiyaç sahiplerinin evlerine hijyenik ortamda ücretsiz ulaştırıyor.
Askıda çorba ve mavi kapak toplama gibi gerçekleştirdiği birçok kampanya ile bölgede örnek bir esnaf olan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmeyi açtıkları günden bugüne birçok sosyal sorumluk projesine imza attıklarını söyledi.
İnsanların dikkatini çekerek, iyiliğin çoğalmasını hedeflediklerini belirten Özdemir, koronavirüs tedbirleri genelgesi kapsamında lokantasını kapattığını ve sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara destek olmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.
Özdemir, "Ülkemizdeki söz konusu salgın, işletmemizin kapatılmasına sebep oldu. Biz de ağırlıklı olarak yaşlıların ölümüne sebep olan bu hastalık yüzünden dedelerimizin ve ninelerimizin yalnız kalmasına dayanamayarak bir çalışma başlattık." diye konuştu.
Fırsatçılara tepkisini ücretsiz çorba dağıtarak gösterdi
Fırsatçılara tepkilerini ortaya koymak adına bir esnaf olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:
"Büyüklerimize vefamızı ve fırsatçılara tepkimizi göstermek için 65 yaş ve üstü, çevremizde ulaşabildiğimiz her eve günlük çorba götürmeye, onların eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle inanarak, kapansa da dükkanlarımız, gücümüzün yettiği kadar her şeyden fedakarlık ederek, her gün elleri öpülesi eski topraklara koşacağız. Gururla onlara hizmet edip, milli bir meselede bir Türk gencine yakışır şekilde yanlarında olacağız."
Özdemir, Pursaklar'da yaşayanların "0312 328 30 01" numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceklerini ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Onur Özdemir, Pursaklar, Ankara, Güncel

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