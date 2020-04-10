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Vefa Sosyal Destek ekipleri 17 günde 8 bin 882 talebi karşıladı

Isparta'da 112 çağrı merkezinde faaliyet gösteren vefa destek grupları korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlı olan vatandaşlarla ilgili 17 günde 8 bin 882 talebi karşıladı.

10.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:07
Vefa Sosyal Destek ekipleri 17 günde 8 bin 882 talebi karşıladı
Isparta 'da 112 çağrı merkezinde faaliyet gösteren vefa destek grupları korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlı olan vatandaşlarla ilgili 17 günde 8 bin 882 talebi karşıladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 23 mart tarihinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanması nedeniyle gıda, temizlik, banka ve maaş işlemleri, sağlık ve eczane ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezleri" faaliyetlerine gece gündüz demeden devam ediyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, gece geç saatlerde 112 Çağrı merkezini ziyaret ederek 112 yetkililerden bilgi aldı.

"Vatandaşlarımıza ivedilikle yardımcı oluyorlar "

Çağrı merkezinde görevli emniyet, sağlık, itfaiye ve vefa destek gruplarının çağrı karşılayıcı personelleri ile de bir süre sohbet eden Vali Ömer Seymenoğlu vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti. Vali Seymenoğlu "Devlet olarak büyüklerimizin hizmetindeyiz. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarının karşılanması için 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden taleplerini bizlere iletsinler. Gelen talepler üzerine merkezimizde görevli Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz vatandaşlarımıza ivedilikle yardımcı oluyorlar. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Hayat eve sığar, evde kal Isparta." dedi.

8 bin 882 talep ve ihtiyaç karşılandı

112 çağrı merkezinde faaliyet gösteren vefa destek gruplarının, evden çıkmaları kısıtlı olan ve kimsesi olmayan vatandaşlarla ilgili 17 günde 8 bin 882 kişinin talebini karşıladıkları bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Isparta, Güncel
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