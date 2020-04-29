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Vefa Sosyal Destek Grubu 10 bin 980 haneye hizmet verdi - GAZİANTEP

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakamlık bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 bin 980 haneye ulaştı.

29.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:17
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakamlık bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 bin 980 haneye ulaştı.
Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan başkanlığında 22 Mart'ta kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyor.
İlçe merkezi ile 79 mahallede, 21 Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, 72 kişiyle görev yapıyor.
Vefa Sosyal Destek Grup İletişim Sorumlusu İlyas Dişkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara en geç yarım saat içinde ihtiyaçlarını ulaştırdıklarını belirtti.
Dişkıran, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 36 gündür vatandaşlardan çağrı merkezine iletilen ekmek, gıda, sağlık, maaş, ilaç ve alışveriş talepleri için 10 bin 980 hane ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.
Vatandaşların mağdur olmaması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Dişkıran, ilçede bugüne kadar grup görevlilerince 19 bin 500 adet koruyucu maske dağıtımı yapıldığını kaydetti. Vefa Sosyal Destek Grubu 10 bin 980 haneye hizmet verdi - GAZİANTEP

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Kaymakamlık, Gaziantep, Güncel, Haber

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