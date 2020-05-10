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Vefa Sosyal Destek Grubu 100 yaş üstü anneleri ziyaret etti - SİİRT

Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu, Anneler Günü dolayısıyla 100 yaş üstü anneleri ziyaret etti.

10.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 10.05.2020 23:57
Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu, Anneler Günü dolayısıyla 100 yaş üstü anneleri ziyaret etti.
Grup üyeleri 1993'de Pervari'nin Tuzcular Köyünde şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Şirin Baytekin'in eşi Huri Baytekin'i, 1993'te Şirvan ilçesi Daltepe Köyünde 2 çocuğunu şehit veren Vesile Kayğaş ile Pervari'nin Palamutlu köyünde şehit olan Fevzi Bağa'nın eşi Heyivhan Bağa'yı ziyaret etti.
Şehit annelerine çiçek veren görevliler daha sonra 112 yaşındaki Perişan kutlu ve 101 yaşındaki Azime Eşlik'i ziyaret ederek günlerini kutladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gökhan Marakçı, "Anneler Günü nedeniyle şehit aileleri ve yaşlı annelerimizi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın ve valimizin mesajlarını ilettik. Devletimizin sevgisini, hoşgörü iklimini kendilerine hissettirip hatırlarını sorduk, gönüllerini aldık." dedi.
Marakçı, İçişleri Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Asırlık Çınarlar Projesi" kapsamında Sakarya'da oluşturulan Cennet Anneleri Ormanı'nda adlarına dikilen fidanların sertifikasını yaşlı annelere takdim ettiklerini ifade etti.
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Vefa Sosyal Destek Grubu 100 yaş üstü anneleri ziyaret etti - SİİRT

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Anneler Günü, Siirt, Güncel, Haber

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