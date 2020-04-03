Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 498 talebi yerine getirdi

Eskişehir Valiliği tarafından Korona virüs salgını sürecinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen 11 bin 551 talebin 11 bin 498'inin yerine getirildiği açıklandı.

03.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:20
Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 498 talebi yerine getirdi
Eskişehir Valiliği tarafından Korona virüs salgını sürecinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen 11 bin 551 talebin 11 bin 498'inin yerine getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinden çıkmasının yasaklanması üzerine Eskişehir Valiliği tarafından hayata geçirilen Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor. Söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzerine ikametlerine kadar giderek talepleri yerine getiren çalışma ile çok sayıda vatandaş hizmetlerden ücretsiz yararlanıyor. Son olarak Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklama ile 22 Mart tarihinden itibaren gelen 11 bin 551 talebin 11 bin 498'inin yerine ulaştırıldığı bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 498 talebi yerine getirdi - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

19:07: Bodrum'a günde 12 bin araç, 1 ayda 100 bin tatilci akın etti - Haberler 19:06: AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1) - Haberler 19:05: Sakarya'da polis ve bekçiler yardım ödemelerini adreslere giderek ailelere ulaştırdı - Haberler 19:02: Bursa Büyükşehir'in sosyal yardım ağı genişliyor - Haberler 18:58: Suriyeli doktorun korona nöbeti - Haberler 18:50: TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu