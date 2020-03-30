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Vefa Sosyal Destek grubu 3 bin 294 kişinin ihtiyacını karşıladı

Niğde'de"Vefa Sosyal Destek Grubu" koronavirüsle mücadele kapsamında kentte bugüne kadar yardım talebinde bulunan 3 bin 294 kişinin ihtiyaçlarını giderdi.

30.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:38
Vefa Sosyal Destek grubu 3 bin 294 kişinin ihtiyacını karşıladı
Niğde 'de"Vefa Sosyal Destek Grubu" koronavirüsle mücadele kapsamında kentte bugüne kadar yardım talebinde bulunan 3 bin 294 kişinin ihtiyaçlarını giderdi.

Niğde Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. "Vefa Sosyal Destek Grubu" kentte bugüne kadar yardım talebinde bulunan 3 bin 294 kişinin ihtiyaçlarını giderdi. - NİĞDE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Niğde, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vefa Sosyal Destek grubu 3 bin 294 kişinin ihtiyacını karşıladı - Haberler

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