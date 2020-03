"Vefa Sosyal Destek Grubu" 65 yaş üstü vatandaşların evine hizmet götürüyor

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından duyurduğu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmaları kapsamında vatandaşlara evde hizmet veriliyor.Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastaların mağdur olmaması için oluşturulan destek grupları, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçiyor.İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen vatandaşların 112, 155 veya 156 numaralarını araması halinde, yetkilendirilen kamu görevlisi, ekipler ve araç ilgili adreslere yönlendiriliyor.Sarıyer'de 812 vatandaşa ulaşıldıSarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, pazar günü itibarıyla Vefa Sosyal Destek Hizmet Grubu'nun oluşturulduğunu kaydederek, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşların ilçe nüfus müdürlüklerinden belirlendiğini bildirdi.65 yaş üzeri vatandaşları "yalnız yaşayan" ve "birden fazla yaşayan kişiler" olarak iki gruba ayırdıklarını söyleyen Özer, toplam 812 vatandaşa ulaşıldığını söyledi.Özer, "Bu vatandaşlardan tek başına yaşayanlar ve kronik rahatsızlığı olanlardan başlamak üzere temaslarımızı kurduk. Gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla bizlere ulaşan vatandaşlarımız oldu. Ayrıca iletişim bilgilerini muhtarlarımıza bildirdik. Muhtarlarımız da aynı şekilde kendi mahallelerindeki 65 yaş ve üzeri kişilere ulaşarak, bizlerle temas kurdu. Biz de ihtiyaçlarını muhtarlıklara teslim ettik. Sarıyer'deki 65 ve üzeri vatandaşlarımız bu konuda oldukça duyarlılık gösterdi." ifadelerini kullandı.Belirlenen 812 vatandaşın polis merkezleri, muhtarlar ve en yakın adresteki cami imamlarına zimmetlendiğini aktaran Özer, şu bilgileri paylaştı:"Hangi vatandaştan, kimin doğrudan sorumlu olduğunu bilir hale geldik. Bu vatandaşlarımız ihtiyaçları olduğu halde doğrudan ulaşabiliyorlar. İhtiyacı olmasa bile haftada en az bir gün kendilerini arıyoruz, onlara hazırlamış olduğumuz gıda paketlerini götürüp kendilerine teslim ediyoruz."Zeytinburnu'nda 7/24 çalışan bir ekip kurulduZeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas da hem yerel yönetimleri hem de kamu kurum ve kuruluşlarını bu çalışmanın içerisine aldıklarını söyledi.Makas, "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında hemen çalışmaya başladık. İlk olarak 65 yaş ve üstü vatandaşımızdan oluşan 950 kişiye telefon üzerinden ulaştık. İlgili genelge de çıkınca destek grubu için bir ana yönetim kurulu diyebileceğimiz, 24 saat çalışan bir grup kurduk. İletişim merkezimiz var, evinden sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan vatandaşlarımız ulaşabiliyor. Onların her türlü taleplerini alıyoruz, her türlü işlemlerini vekalet yoluyla biz yapıyoruz. Getir, götür işinden tutun da hastane talepleri, market talepleri, ilaç talepleri şeklinde tezahür edebiliyor." ifadelerini kullandı.Şu an itibarıyla 4 araç belirlendiğini ifade eden Makas, şu değerlendirmelerde bulundu:"Günlük 30 kişiden talep geliyor. Sadece araçla yanına gitme değil, telefonla danışmak için de bizi arıyorlar. Bizim vatandaşımız zengin gönüllü. Olmayacak iş talepleri ya da yapılamayacak bir taleple bize gelmiyorlar. Karşılıklı psikolojik destek de vererek onlara hizmeti sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tabiri var, 'Hiçbir tehdit, virüs, Türk milletinin birliğinden beraberliğinden ve alınan ve alınacak olan tedbirlerden büyük olamaz' diyor. Biz de her türlü tedbirimizi aldık, inşallah bu salgını hep birlikte millet olarak atlatacağız.""Ne ihtiyaçları varsa anında karşılamaya gayret ediyoruz"Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş ise 65 yaş üstü 173 hanede tek başına yaşayan vatandaşın tespit edildiğini bildirdi.Odabaş, belirlenen vatandaşların hepsini tek tek ziyaret ettiklerini belirterek, "Bu oluşturduğumuz iletişim grubuyla gelen ihtiyaçları ve talepleri not alıyoruz, anında ne ihtiyaçları varsa emniyetimiz, jandarmamız ve zabıtamızla beraber o ihtiyaçları yerinde karşılamaya gayret ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde onları mağdur etmeden harekete geçiyoruz. Onlardan istirhamımız dışarı çıkmamaları, evde kalmaları. Onların yanındayız, ne ihtiyaçları varsa gidermeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

