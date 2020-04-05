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Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Bilecik'te, Vefa Sosyal Destek Grubu "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde sağlanan 1000'er liralık yardımı merkeze bağlı Dereşemsettin ve Çakırpınar köylerinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine ulaştırdı.

05.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:33
Bilecik 'te, Vefa Sosyal Destek Grubu "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde sağlanan 1000'er liralık yardımı merkeze bağlı Dereşemsettin ve Çakırpınar köylerinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine ulaştırdı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamında, Bilecik'te sosyal yardım ödemeleri ile yaşlılık aylıkları hak sahiplerine teslim ediliyor.
Bilecik Valiliği koordinesinde polis, jandarma, PTT ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, PTT personeli tarafından zarflara konulan yardımlar, önceden belirlenen adreslere iletilmek üzere ekiplere teslim edildi.
Kent merkezinde olduğu gibi, köylerde de muhtarlarla birlikte dağıtım yapan görevliler, 2 bin 122 kişinin önceden belirlenen adreslerine giderek, elden teslim etti.
Merkeze bağlı Dereşemsettin Köyü Muhtarı Seyfettin Akoğlan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde kimsenin dışarı çıkmadığını, ihtiyaçları olduğunda kendisinin de yardımcı olduğunu anlatarak, Türkiye'nin en kısa sürede bu salgın hastalıktan kurtulmasını istedi.
Dereşemsettin köyünde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Ata da maaşını getiren PTT ve jandarma görevlilerine teşekkür ederek, "Allah bereket versin. Dualarınız kabul olsun. Devletimiz sağolsun. Askerimiz, Allah'a emanet olsun." dedi.
75 yaşındaki Fatma Buldu ise evinden çıkamadığı için köye gelerek maaşını getirmelere teşekkür etti.
Çakırpınar köyünde yaşayan 92 yaşındaki Nedime Çelik ise kendisine ulaşırılan nakdi yardım için yetkililere teşekkür etti. Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Bilecik, PTT, Güncel

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Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
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