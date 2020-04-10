Vefa Sosyal Destek Grubu 80 yaşındaki Ayşe Demir'in doğum gününü kutladı

İzmir 'de Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 80 yaşındaki Ayşe Demir'e sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Karabağlar ilçesine bağlı Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Demir'e, daha önce de ziyarette bulunan Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Demir için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Ayşe Demir, 80. yaş günü pastasını Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleriyle kesti.

Demir, ekip üyelerine teşekkür ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.