Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Vefa Sosyal Destek Grubu ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçları karşılanıyor.

19.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:08
Vefa Sosyal Destek Grubu ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor
Siirt 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçları karşılanıyor.

Valilik koordinasyonunda kurulan İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, Yeni, Afetevler ve Bahçelievler mahallelerinden ihtiyaç sahibi vatandaşların talebini yerine getirdi.

İl Sosyal Etüt ve Proje Sorumlusu Mehmet Keskin, vatandaşların gıda talebinin karşılanmaya devam edildiğini belirtti.

Bugüne kadar 1635 ailenin ihtiyacının karşılandığını kaydeden Keskin, "Ekiplerimiz gelen tüm aramaları değerlendiriyor. Bugüne kadar 112 destek hattına 520 arama yapıldı. 155 hattına 1522 arama, 156 hattına 619 arama ve diğer hatlara gelen 320 olmak üzere 2 bin 981 arama talebi alındı. 1635 ailenin ihtiyacı ekipler tarafından karşılandı." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Bahçelievler, Siirt, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin’i tehdit etti Haberler
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin'i tehdit etti
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı Haberler
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
’Mercedes Kadir, koronadan öldü’ iddialarına muhtar açıklık getirdi Haberler
"Mercedes Kadir, koronadan öldü" iddialarına muhtar açıklık getirdi
Meteoroloji 6 ilimizi uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak Haberler
Meteoroloji 6 ilimizi uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak
Haberler ›› Güncel ››Vefa Sosyal Destek Grubu ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:44: Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi - Haber 17:42: Kahramanmaraş'ta satış yapılan tekel bayisindeki 3 kişiye ceza - Haber 17:41: BOLU Koronavirüsü yenen sağlık müdürlüğü personeli, alkışlarla taburcu edildi - Haber 17:40: TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı - Haber 17:40: Elektrik direkleri üzerindeki leylek yuvaları ilgi odağı - Haber 17:34: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine dayamak zorundayız - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:01: Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı - Haber 16:55: ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı - Haberler 15:29: Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı - Ekonomi 14:16: Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır - Haber