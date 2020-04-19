Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Vefa Sosyal Destek Grubu ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçları karşılanıyor.

19.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:51
Siirt 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçları karşılanıyor.
Valilik koordinasyonunda kurulan İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, Yeni, Afetevler ve Bahçelievler mahallelerinden ihtiyaç sahibi vatandaşların talebini yerine getirdi.
İl Sosyal Etüt ve Proje Sorumlusu Mehmet Keskin, vatandaşların gıda talebinin karşılanmaya devam edildiğini belirtti.
Bugüne kadar 1635 ailenin ihtiyacının karşılandığını kaydeden Keskin, "Ekiplerimiz gelen tüm aramaları değerlendiriyor. Bugüne kadar 112 destek hattına 520 arama yapıldı. 155 hattına 1522 arama, 156 hattına 619 arama ve diğer hatlara gelen 320 olmak üzere 2 bin 981 arama talebi alındı. 1635 ailenin ihtiyacı ekipler tarafından karşılandı." dedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Bahçelievler, Siirt, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu Haberler
Türkiye'de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haberler
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan vatandaşlara ’bahar’ uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin’i tehdit etti Haberler
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin'i tehdit etti
Bir polisin burnunu kıran iki polisi de darp eden saldırganlar, serbest kaldı Haberler
Bir polisin burnunu kıran iki polisi de darp eden saldırganlar, serbest kaldı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Haberler ›› Güncel ››Vefa Sosyal Destek Grubu ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:10: Sağlık Bakanlığı, korona virüs dolayısıyla son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde 127 kişinin... - Haber 19:10: Muğla'da "sağlık kuruluşlarında malzeme eksiği yok" açıklaması - Haber 19:08: Diyarbakır'da emniyet ekipleri, cezaevi firarisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi - Haber 19:08: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 3977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti,... - Haber 19:08: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 1523 kişiyle birlikte toplam iyileşen... - Haber 19:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:55: ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı - Haberler 15:29: Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı - Ekonomi