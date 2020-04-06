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Vefa Sosyal Destek Grubu Aksaray'da çalışmalarını sürdürüyor

65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından kurulan ve yaş sınırını aşan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu Aksaray ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

06.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:49
Vefa Sosyal Destek Grubu Aksaray'da çalışmalarını sürdürüyor
65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından kurulan ve yaş sınırını aşan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu Aksaray ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da gelen yardımları alarak grup halinde kentteki ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlara ulaştıran Vefa Sosyal Destek Grubu 2. tur çalışmalarına başladı. Verenel Derneği Aksaray Şube Başkanı Serdal Seyirden, dernek tarafından toplanan yardımların Vefa Sosyal Destek Gurubuna teslim edildiğini belirterek, "Dernek olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Valimiz Ali Mantı'nın duyurularına kulak vererek 2. tur yardımlarımızı şu an Vefa Sosyal Destek Grubu koordinatörü olan AFAD İl Müdürümüze teslim etmek üzere buraya geldik" dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü ve AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen ise, "Aksaray Valiliğimizin himayesinde AFAD Müdürlüğümüzün koordinesinde kurulan ve 27 Mart'tan itibaren hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubumuz çalışmalarını devam ettiriyor. Bizim amacımız 65 yaş üstü yalnız yaşayan, kimsesi olmayan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını, gıda, ilaç, maaş çekimi veya para yatırma gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şimdiye kadar bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Valimizin talimatı ile ihtiyacı olan, fakir durumda olan, maddi güçlük çeken vatandaşlarımıza da Verenel Derneğimizin getirmiş olduğu gıda paketlerini dağıtıyoruz. Diğer STK'larımızın getirdiği gıda paketlerini ücretsiz bir şekilde teslim ediyoruz" dedi.

Bağışta bulunan iş adamı Murat Yarız da, "Biz iş adamı olarak vefa sosyal destek grubuna 2. tur gıda kolilerimizi getirdik. Bu vesile ile bize destek olan tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu gıda kolilerimizin hepsi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılmak üzere inşallah tekrar dağıtıma çıkacak" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ali Mantı, Aksaray, AFAD, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vefa Sosyal Destek Grubu Aksaray'da çalışmalarını sürdürüyor - Haberler

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