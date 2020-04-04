Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vefa Sosyal Destek Grubu Bayburt'ta çalışmalarına devam ediyor

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanları korona virüsün tehlikeli sonuçlarından korumak üzere yayınladığı genelge doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Bayburt'ta çalışmalarına devam ediyor.

04.04.2020 08:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:31
Vefa Sosyal Destek Grubu Bayburt'ta çalışmalarına devam ediyor
İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanları korona virüsün tehlikeli sonuçlarından korumak üzere yayınladığı genelge doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Bayburt 'ta çalışmalarına devam ediyor.

Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların ikametleri dışına çıkmalarını sınırlandıran genelge ile vatandaşların temel ihtiyaçları evlerinde karşılanıyor. Bakanlık genelgesi ile ülke çapında il ve ilçe merkezlerini kapsayacak şekilde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, çalışmalarını 7 gün 24 saat esaslı gerçekleştiriyor. Genelgenin uygulanmaya başlandığı günden bu zamana Bayburt'ta çok sayıda vatandaşın talebi Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı.

Taleplerin hiçbirinin karşılıksız bırakılmadığı uygulama; yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için de büyük kolaylık sağlıyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarına ek olarak Bayburt Valiliği tarafından Ocak ayında başlatılan Açık Kapı Yaşlı ve Engelli Destek Projesi ile de proje bünyesindeki saha ekipleri çalışmalara destek veriyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde de İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun başkanlığında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.

Demirözü Vefa Sosyal Destek Grubu bu hafta boyunca ilçe merkezi ve köylerde bulunan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ilaç ve diğer ihtiyaçlarını tedarik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Demirözü, Bayburt, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Vefa Sosyal Destek Grubu Bayburt'ta çalışmalarına devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti Haberler
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı Haberler
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli’nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haberler
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul’a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Haberler
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar Haberler
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar

Son Dakika Güncel Haberleri

09:56: Bağcılar'da pazar giriş ve çıkışları kontrol altına alındı - Haber 09:56: Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 09:56: Başkan Gümrükçü, BM'nin online Covid-19 toplantısında - Haber 09:56: Malatya'da 5 ili bağlayan köprüden araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor-2 - Haber 09:56: KONYA Kayıp Yasin'den 4 yıldır haber yok - Haber 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:16: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı - Haber 09:13: İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı - Haber 08:33: Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı - Haber 08:22: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı - Haber 01:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber