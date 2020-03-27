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"Vefa Sosyal Destek Grubu" Bilecik'te 2 bin 144 kişinin yüzünü güldürdü

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri, Bilecik'te 2 bin 144 kişinin ihtiyacını karşıladı.

27.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:48
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri, Bilecik 'te 2 bin 144 kişinin ihtiyacını karşıladı.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün başkanlığında, genelge kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" bünyesindeki emniyet mensupları, jandarma ve diğer kamu görevlileri ile gönüllüler, kent genelindeki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yüzünü güldürüyor.
Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ulaşarak isteklerini ileten yaşlıların tüm taleplerini hazırlayarak evlerine teslim ediyor, emekli maaşlarını da kendilerine kapı önünde veriyor.
Bozüyük ve Osmaneli ilçelerindeki çalışmaları inceleyen Vali Şentürk, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.
Görevlilerin seferber olduğunu kaydeden Şentürk, şöyle konuştu:
"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların, sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının 112, 155 ve 156 numaraları aramaları durumunda çözüm üretiliyor. Talepler, ilçelerimizi ilgilendiriyorsa ilçe Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezlerine iletiliyor. Vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmalar hassasiyetle yürütülüyor. Gelen talepler itinayla değerlendiriliyor. Yaşlılarımızı her zaman korumak ve kollamak, saygı ve hürmeti göstermek kültürümüz ve inancımızın da gereğidir."
Bilal Şentürk, ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını belirterek, taleplerin yüzde 40'ının emeklilerin banka işlemleri, yüzde 13'ü ilaç, yüzde 11'i market alışverişi, yüzde 12'si seyahat izni ile yüzde 4'ünün de gıda ve yardım talebi olduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bilecik, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››'Vefa Sosyal Destek Grubu' Bilecik'te 2 bin 144 kişinin yüzünü güldürdü - Haberler

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