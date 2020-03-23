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'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalara başladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaymakamlık tarafından 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturularak vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara başlanıldı.

23.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:36
'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalara başladı
Ordu 'nun Fatsa ilçesinde kaymakamlık tarafından 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturularak vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara başlanıldı.

Fatsa Kaymakamlığı'nda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, "Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu. Kaymakamlığımız tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınmış olup ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama, yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar üzerinden ihtiyaçlarını bildireceklerdir" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Lütfi Yaran, Fatsa, Ordu, Güncel

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