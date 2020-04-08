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"Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları sürüyor

Kilis ve ilçelerinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarını karşılıyor.

08.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:35
Kilis ve ilçelerinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarını karşılıyor.

Kilis Valiliği ile İlçe Kaymakamlıkları bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediyeler, Jandarma, Emniyet, Müftülük, Toplum Sağlığı Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerinden oluşan grup, vatandaşların başta sağlık olmak üzere maaş çekimi, gıda temini ve diğer temel ihtiyaçları karşılıyor hem de evlerini ziyaret ederek korona virüse karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yaparak yaşlıları yalnız bırakmıyorlar. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kilis Valiliği, Kilis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmaları sürüyor - Haberler

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