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Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı

Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', il genelinde çalışmalarına başladı.

22.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:27
Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı
Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', il genelinde çalışmalarına başladı.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 81 ilde uygulamaya konulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', Hakkari'de de çalışmalarına başladı. Vatandaşlara yardım amaçlı kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'; İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma, yerel yönetim, AFAD ve Kızılay görevlilerinden oluşuyor.

Tek yaşayan vatandaşlar hızlıca tespit edilip, ilk seferde gıda yardımı ihtiyacı olanlara acilen gıda paketleri ulaştırıldı. Belediye sınırları içinde emniyet ve zabıta, köylerde ise muhtarlar ve jandarma ekipleri dağıtım yaptı.

İhtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş üstü kronik hasta ve muhtaç vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından bilgileri hazırlanıp birimlere dağıtılacak. Hakkari Valiliği tarafında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardıma başladı. Kapı kapı dolaşan ekipler, yardımları kendi elleri ile teslim ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Hakkari Valiliği, Jandarma, Hakkari, Güncel

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