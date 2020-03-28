"Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, binlerce kişinin yardımına koşuyor.
28.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:42
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, binlerce kişinin yardımına koşuyor.
Düzce 'de "Vefa Sosyal Destek" gruplarından Türk Kızılay ekibinin yardım ettiği bir evdeki yaşlının ise alışveriş listesinin sonuna yazdığı not herkesi duygulandırdı.
Listede isteklerini sıralayan ve isminin verilmesini istemeyen bir yaşlı, "Sizlere zahmet olacağım ama kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim" notunu ekledi.
Düzce 'de "Vefa Sosyal Destek" gruplarından Türk Kızılay ekibinin yardım ettiği bir evdeki yaşlının ise alışveriş listesinin sonuna yazdığı not herkesi duygulandırdı.
Listede isteklerini sıralayan ve isminin verilmesini istemeyen bir yaşlı, "Sizlere zahmet olacağım ama kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim" notunu ekledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA