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Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarına devam ediyor.

08.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:44
Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor
Gaziantep 'in Araban ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarına devam ediyor.
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ilçe merkezi ve kırsal mahallelerindeki son çalışmalarında 4 gıda paketi, 8 kişiye maaş çekme, 89 evde temizlik, 125 eve sıcak yemek, 20 kişiye sağlık hizmeti, 745 kişiye 1000 lira para dağıtımı yaptığını belirtti.
Tüm isteklerinde yaşlıların yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Mutlu, Vefa Grubu'ndaki tüm personele teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Araban, Güncel
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