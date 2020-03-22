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"Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri 65 yaş ve üstünün ihtiyaçlarını karşılıyor

Van ve Bitlis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

22.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:25
Van ve Bitlis 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Van'ın Gürpınar ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Bu kapsamda 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçları ekiplerce karşılandı.
Aşağıkaymaz Mahallesi'nde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Emine Güngör'ü evinde ziyaret eden ekipler, talep edilen temel gıda malzemeleri ile temizlik ürünlerini teslim etti.
Kaymakam Fatih Sayar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse yalnız değildir." mesajını paylaşarak çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Bitlis
Bitlis Valiliğince kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" koordinesinde ekipler, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekilerin ihtiyaçlarını gidermeye başladı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) üyeleri ile belediye çalışanlarından oluşturulan ekipler, yeni tip koronavirüs nedeniyle evden çıkamayanların, talepte bulunduğu malzemeleri ilgili adreslere teslim etti.
Ekiplerin önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananlara, belirlenen program dahilinde gıda kolisi dağıtacağı bildirildi.
Muş
Muş Valiliği de yeni tip Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlananlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturdu.
Bu kapsamda Valiliğin belirlediği numaraları arayarak taleplerini iletenlerin ihtiyaçları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşturulan ekipler tarafından temin edilerek adreslerine ulaştırıldı.
İhtiyaçları karşılanan bireyler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Gürpınar, Bitlis, Van, Güncel

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