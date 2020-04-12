Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vefa sosyal destek grubu ekipleri, 9 yaşındaki Eyüp'e ve şehit eşine doğum günü sürprizi yaptı

Vefa sosyal destek grubu ekipleri, 9 yaşındaki Eyüp'e ve şehit eşine doğum günü sürprizi yaptı Elazığ'ın Ağın ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, doğum günü için halasının yaptığı pastayı 9 yaşındaki Eyüp'e ulaştırdı.

12.04.2020 20:11 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:12
Vefa sosyal destek grubu ekipleri, 9 yaşındaki Eyüp 'e ve şehit eşine doğum günü sürprizi yaptı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Ağın ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, doğum günü için halasının yaptığı pastayı 9 yaşındaki Eyüp'e ulaştırdı.Ekipler ayrıca 67 yaşına giren şehit eşine de doğum günü sürprizi yaptı.
İlçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan 9 yaşındaki Eyüp Kaplan 155 polis ihbar hattını arayarak bugün doğum günü olduğunu halası Serpil Kaplan'ın kendisine yaptığı pastayı getirme imkanları olup olmadığını sordu. Bunun üzerine harekete geçen Kaymakamlık koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan polisler, halanın yaptığı pastayı alıp küçük Eyüp'ün evine kadar götürdü. Ekiplerin getirdiği pastayı gören Eyüp büyük mutluluk yaşadı.
Korona virüsü tedbirleri nedeniyle halasına gidemediğini belirten Eyüp Kaplan "Halam bana pasta yapış gönderdi, polis ağabeyler getirdi. Çok teşekkür ederim" dedi.
Şehit eşine de doğum günü sürprizi
Öte yandan ekipler, aynı mahallede yaşayan 67 yaşına giren şehit eşi Zeynep Küçük'ün de yaş günü olduğu öğrendi. Pasta alan ekipleri Küçük'ün evine gitti. Kapının önünde pastanın üzerindeki mumlarını yakarak polisler şehit eşi Küçük'ün 67'nci yaş gününü kutladı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Küçük, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve kendilerine teşekkür etti.Küçük'ün eşi Polis Hasan Halit Küçük'ün 14 Ağustos 1996 tarihinde şehit olduğu öğrenildi. Vefa sosyal destek grubu ekipleri, 9 yaşındaki Eyüp’e ve şehit eşine doğum günü sürprizi yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Eyüp, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Haberler
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Haberler ›› Güncel ››Vefa sosyal destek grubu ekipleri, 9 yaşındaki Eyüp'e ve şehit eşine doğum günü sürprizi yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:34: Isparta'da karantinadaki 40 umreci taburcu edildi - Haber 20:34: Arap Gazeteciler Federasyonundan, Husiler'in 4 gazeteci hakkındaki idam kararına kınama - Haber 20:33: Yola fırlayan Eren'in aracın altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haber 20:32: Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Haber 20:30: Muğla'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza - Haber 20:07: Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber