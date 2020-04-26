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Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yaşlı kadının bahçesine meyve fidanı dikti

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının bahçesine, isteği üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından meyve fidanı dikildi.

26.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:56
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının bahçesine, isteği üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından meyve fidanı dikildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Necmiye Yıldız (70), Vefa Sosyal Destek hattını arayarak bahçesine dikmek için meyve fidanı talep etti.
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, meyve fidanını alarak Yıldız'ın bahçesine götürdü.
Yıldız'ın diğer ihtiyaçlarını da temin eden ekipler, kayısı fidanını toprakla buluşturdu. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yaşlı kadının bahçesine meyve fidanı dikti

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Fatih Mahallesi, Sivas, Güncel , Haber
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