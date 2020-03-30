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Vefa Sosyal Destek Grubu, Elazığ'da 8 bin talebi karşıladı

Elazığ Valiliği koordinesinde evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grupları" gelen her talebi yerine getirirken, şu ana kadar 8 bin ailenin ihtiyacını karşıladı.

30.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:51
Vefa Sosyal Destek Grubu, Elazığ'da 8 bin talebi karşıladı
Elazığ Valiliği koordinesinde evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grupları" gelen her talebi yerine getirirken, şu ana kadar 8 bin ailenin ihtiyacını karşıladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkmalarının yasaklanmasından ardından ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da "Vefa Sosyal Destek Grubu" kurularak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Valilik koordinesinde kurulan polis, jandarma, zabıta, Kızılay , Afad, sağlık ve bir çok kurumun yer aldığı grup ilk günden itibaren bugün kadar 8 binden fazla ailenin talebini yerine getirdi. Aileler için alış veriş yapan, maaş çeken ekipler aynı zamanda ihtiyaç sahibi olarak belirlenen kişilere de hazırlanan destek paketlerini ulaştırarak vatandaşların kimseye muhtaç olmaması için özenle çalışma yapıyor. Diğer kurumların olduğu gibi Türk Kızılay'ı da bu anlamda önemli bir görev yapıyor. Kızılay ekipleri, diğer kurumlardan kendilerine ulaştırılan talepler doğrultusunda ailelere yardım paketlerini evlerine kadar bırakıyor.

Korona virüsün tüm dünyayı etkisi altına adlığını belirten Türk Kızılay Elazığ Şube Başkan Yardımcısı Heybet Öztekkeli, "Virüs mücadelesinde dünyada çok zor anlar yaşanıyor. Şu an ülkemizde dışarıya çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın taleplerini alıp yardımlarını ulaştırmaya çalışıyoruz. Evinden çıkamayan hastalarımız ve yaşlılarımızın hizmetini evine kadar götürüyoruz. Onların bildirdiği gıda, hijyen malzemeleri gibi ihtiyaçlarını ulaştırıyoruz" dedi.

Gönüllülerle birlikte 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılama adına sahada olduklarını aktaran görevlilerden Hasan Üstündağ, "Sabah 8.30 - 9.00'da başlıyoruz, 18.00 - 20.00'a kadar bırakıyoruz. Sosyal Destek Grubu, Valilikle AFAD'la,Jandarmamız ve emniyetimiz ile birlikte köylerde ihtiyaç sahibi ailelerimizin tespitini yapıyorlar. Daha sonra burada gıda hijyen ve temizlik malzemeleri ile birlikte ihtiyaç sahibi olan veya talep eden vatandaşımıza götürüp teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Evinde Kal Elazığ' dediklerini ve insanların ne kadar evinde kalırsa, salgını o kadar kısa bir vade de atlatacaklarını da aktaran Üstündağ, isteği olanların Türk Kızılay'ı Elazığ Şubesini'de arayabileceğini, kendilerinin gönüllü arkadaşlarıyla birlikte en kısa zamanda talepleri yerine getirmeyi sürdüreceklerini kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ Valiliği, Kızılay, Elazığ, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vefa Sosyal Destek Grubu, Elazığ'da 8 bin talebi karşıladı - Haberler

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