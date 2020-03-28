Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vefa Sosyal Destek Grubu, evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ilçe geneli ve köylerinde ihtiyacı olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor.

28.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:07
Vefa Sosyal Destek Grubu, evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyor
Batman 'ın Gercüş ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ilçe geneli ve köylerinde ihtiyacı olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Gercüş Kaymakamlığı koordinesinde, sokağa çıkması kısıtlanan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılanmak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlerini sürdürüyor. Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar tarafından zorunlu ve temel ihtiyaçlarına yönelik taleplerini ilettikleri Alo 112-155-156 numaralı hatlarından vatandaşların talepleri doğrultusunda bölge ve görev ayrımı yapılmaksızın alınarak doğrudan Vefa Sosyal Destek Gruplarına iletiliyor. Yapılan çağrılar sonucunda, evlerinden çıkmayan vatandaşların tüm isteklerine cevap veren ekipler, evlere gıda kolisi, ilaç alımı ve diğer tüm istekleri yerine getiriyor.

Gercüş Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlilerinden oluşan ekipler, talepleri en kısa sürede değerlendirerek vatandaşların yardımına koşuyor. İlçe emniyet amirliğinde görevli bazı ekipler ise sokak ve caddeleri gezerek koronavirüse karşı kolonya dağıtımında bulundu. - BATMAN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman, Gercüş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Vefa Sosyal Destek Grubu, evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ’Gevşemeyin’ dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya’da ’Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor’ iddialarına ’ayılı’ cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: Bakan Kasapoğlu, karantinada doğum yapan anneyle görüştü - Haber 18:48: İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİT BAŞKANI FİDAN'LA VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ - Haber 18:47: İstanbul'a giriş çıkışlarda otobüs ve araçlara denetim - Haber 18:47: Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı - Haber 18:47: https: //we.tl/b-IO4rOSDkny - Haber 18:16: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı - Haberler 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber